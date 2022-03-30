Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала "Рада" отметил, что радоваться отступлению российских военных на Киевщине рано. Он убежден, что оккупанты просто едут на ротацию и для "зализывания ран".

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Визит гендиректора МАГАТЭ отсрочил продвижение россиян

Я думаю, что была информация у россиян о том, что в Украину едет руководитель МАГАТЭ. И накануне его визита и дискуссий по поводу ситуации на Запорожской АЭС и в Чернобыльской зоне, (россияне – 24 канал) приняли решение не делать эскалацию,

– отметил он.

Этими словами Вадим Денисенко попытался объяснить, почему из Славутича российские наемники ушли очень быстро. Советник министра отметил, что думать о том, что все закончилось и что враг отступает, – рано.

Напомним, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси уже прибыл в Украину. Основная цель его визита – переговоры об обеспечении безопасности ядерных объектов, а также предотвращение риска аварий.

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