Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Рада" зазначив, що тішитися відступу російських військових на Київщині зарано. Він переконаний, що окупанти просто їдуть на ротацію та задля "зализування ран".

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Візит гендиректора МАГАТЕ відтермінував просування росіян

Я думаю, що була інформація у росіян про те, що в Україну їде керівник МАГАТЕ. І напередодні його візиту та дискусій з приводу ситуації на Запорізькій АЕС і в Чорнобильській зоні (росіяни – 24 канал), ухвалили рішення не робити ескалацію,

– зазначив він.

Цими словами Вадим Денисенко спробував пояснити, чому зі Славутича російські найманці пішли дуже швидко. Тож радник міністра зазначив, що думати про те, що все закінчилося і що ворог відступає – зарано.

Нагадаємо, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі уже прибув до України. Основна ціль його візиту – перемовини про гарантування безпеки ядерних об'єктів, а також запобігання ризику аварій.

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