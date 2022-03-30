Під час брифінгу міністерка Ірина Верещук підкреслила, що у Бєлгороді почали самовільно детонувати боєприпаси. Це, переконує вона, – типовий приклад нехтування технікою безпеки. І саме тому вона вимагає введення місії ООН на територію Чорнобильської АЕС, передає 24 канал.

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Російські найманці нехтують технікою безпеки

Лише вчора український Генштаб попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля ЧАЕС,

– додала вона.

Тож Ірина Верещук наголосила на тому, що Росія повинна негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони. Адже те, що зараз роблять окупанти, – справжня загроза ядерній безпеці. І масштаби катастрофи можуть торкнутися не лише українців, а й сотень мільйон мешканців усієї Європи.

Також міністерка закликала Радбез ООН ввести на територію Чорнобильської АЕС спеціальну місію ООН. Крім того, вона вимагає вжити заходів з демілітаризації зони відчуження. Лише таким чином вдасться уникнути ядерної катастрофи, яку можуть спровокувати дії російських окупаційних військ.

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