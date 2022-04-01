Украина "удерживает" иностранные суда, а сын Байдена "помогает" оккупантам: фейки 31 марта

Оккупанты распространили фейк, что Украина силой "удерживает" иностранные суда. А Хантер Байден "помогает" России по работе биолабораторий.

Ложную информацию Россия распространяет и на Запад. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Интересно Фейки о пытках российских пленных: почему оккупанты запустили новый поток лжи

Пропагандисты придумали, что Украина силой удерживает в своих портах 68 иностранных судов. Россия якобы ежедневно открывает коридор, чтобы они вышли, но экипажи остаются. Иностранные суда якобы жалуются на угрозу атак из Украины. Это – фейк!

Минобороны страны-агрессора заявило, что якобы владеет письмами сына Джо Байдена – Хантера. Информация касается работы биолаборатории в Украине. Оккупанты утверждают, что Байден якобы сыграл значительную роль в проведении работ с патогенами, профинансировав их. Это – фейк!

Россия транслирует Западу нарратив "вы потеряете больше, чем мы". Речь идет о мировом туризме, который, по данным пропагандистских СМИ, потеряет 7 миллиардов долларов из-за санкций. На самом деле только Египет зарабатывает на туризме более 5 миллиардов долларов в год. Это манипуляция!

Обратите внимание – Даже Поклонская признала, что украинцы – сильный народ, а россиянам лгут: видео