Украинский генерал-лейтенант Сергей Наев показал, как украинские пограничники трудятся над укреплением границы. Он подчеркнул, что они также занимаются повышением количества и эффективности мобильных огневых групп ПВО и проводят контрдиверсионную работу.

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Все делается для ощущения безопасности

Наев рассказал, что сейчас создается мощная система инженерных ограждений.

Все это делается, чтобы украинские граждане чувствовали себя в безопасности. Ведь на построенные объекты в дальнейшем, в случае роста угрозы, прибудут дополнительные боевые бригады, которые займут подготовленные позиции.

– отметил военный.

Позиции обустраивают по типовой схеме, однако в особенности местности вносят определенные коррективы. Каждая траншея укрепляется геотекстилем, оборудуются бетонные защитные постройки, блиндажи, а также огневые позиции. Перед опорным пунктом создается система невзрывных и взрывных инженерных заграждений.

Украинцы укрепляют границу: смотрите видео

Ситуация на границе с Беларусью