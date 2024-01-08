Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он добавил, что угрозы большой плавучий объект не составляет.
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Детали о понтонном мосте
В Черниговской области по реке Десна наряды пограничников заметили неизвестный плавучий объект. Андрей Демченко отметил, что остановился он примерно в 14 километрах от границы – присоединился к берегу и сел на мель.
Объект осмотрели пограничники – оказалось, что это понтонный мост россиян. Оккупанты использовали его для неизвестных целей на территории России. В то же время защитники решают, что же делать с плавучим объектом.
Саперы его осмотрели. Угрозы он не представляет. Поэтому в дальнейшем будет приниматься решение относительно его демонтажа или дальнейшего использования,
– отметил Демченко.
Деятельность ГПСУ: последние новости
- На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют присутствие вблизи границы и активно проводят диверсионную деятельность. Кроме этого, враг активно минирует территорию вблизи границы в Белгородской области.
- В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
- Россияне пытаются предотвратить переброску наших сил на другие направления, где идут ожесточенные бои. Диверсионными действиями они стремятся держать часть украинских военных на границе.
- Ранее наибольшую активность вражеских ДРГ фиксировали в Сумской области. Позже россияне начали акцентировать свое внимание на Харьковской области. Группы диверсантов были разными – от небольшого количества до группы из 10 человек.