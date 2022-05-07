Украина уничтожает самые современные танки России: оккупантам понадобится много времени, чтобы восстановиться

Война России против Украины идет на истощение. Но если Украина получает новое оборудование от западных партнеров, то российским оккупантам придется потратить десятилетия, чтобы восстановить утраченное вооружение.

Россия немало вкладывала в модернизацию и оснащение своей армии. На это использовались деньги, полученные от продажи энергоносителя за границу – нефти и газа.

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Среди всего этого была и модернизация танка Т-90. Обновленный вариант Т-90М был представлен только в 2016 году, а на вооружение русской армии поступил только в 2019 году. Хотя первая партия танков в части поступила только в апреле 2020 года. В общей сложности на вооружении в российской армии около 100 таких танков. Их отдали самым оснащенным российским подразделениям. А в 2022 году бросили на войну против Украины.

Танк довольно сильно отличался от своего предшественника, и являлся причиной для гордости россиян. Там утверждали, что у него улучшенная броня, модернизированная пушка и новейшая система спутниковой навигации.

Но оказалось, что этот танк можно уничтожить, как его предшественников. Что и доказали украинские защитники. Уже подтвержден как минимум один случай уничтожения танка Т-90М в войне России против Украины. Случилось это вблизи Харькова.

Деталей того, как он был уничтожен нет. По предварительной версии, его подбили из обычного противотанкового ракетного комплекса ударом в зад.

Значительный вред для России

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Министерство обороны Великобритании отмечает, что потери такого танка могут нанести значительный ущерб обороноспособности самой России. Так как потери несут наиболее боеспособные подразделения русской армии. Следовательно, нужно будет потратить немало времени, чтобы их восстановить.

Вторая причина – это работа с самим танком. После его повреждения у россиян мало шансов быстро заменить модернизированное и усовершенствованное оборудование. Все из-за санкций, наложенных на страну. Так как многие компоненты в этом танке – это иностранные разработки, которые теперь запрещено поставлять в Россию. Пока удастся найти им аналоги – пройдет немало времени. Да и замена может быть неравноценна и требовать дополнительной работы по ее отладке.

Следовательно, потеря таких танков – это немалый удар по России и ее обороноспособности, от которого она будет долго отходить.