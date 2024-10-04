Россия имеет немного радиолокационных станций "Небо-М". Это 24 Каналу отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"Поскольку она самая современная, то в ее составе есть много западных элементов. То есть электроника, микрочипы, микросхемы, полупроводники, другие элементы. Она собирается фактически из контрабанды, из того, что Россия получает контрабандными поставками", – сказал он.

Поэтому РЛС "Небо-М" очень дорогая. Ее стоимость – более 100 миллионов долларов, а сейчас даже больше. Ее производство достаточно медленное. Учитывая, что этих станций есть немного, то ее уничтожение – это болезненный удар по возможностям формирования эшелонированной ПВО захватчиков.

Враг оттягивает РЛС

Александр Коваленко отметил, что через некоторое время они будут размещать свои системы ближе к западной, европейской части России, потому что им их будет не хватать. Из-за Урала их будут отводить.

Враг сейчас оттягивает из центральной России и с Дальнего Востока не только РЛС . Также оккупанты оттягивают ПВО, другие комплексы, войска для усиления своих подразделений в зоне боевых действий в Украине.

То есть сейчас все забирается со всей России и перетягивается в ее европейскую, западную часть. Преимущественно для того, чтобы закрывать возможности Украины в нанесении ударов по территории России. Поэтому этот процесс уменьшает возможности России по границе с тем же Китаем, например,

– подчеркнул военный обозреватель.