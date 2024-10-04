Росія має небагато радіолокаційних станцій "Небо-М". Це 24 Каналу зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Оскільки вона найсучасніша, то в її складі є багато західних елементів. Тобто електроніка, мікрочипи, мікросхеми, напівпровідники, інші елементи. Вона збирається фактично з контрабанди, з того, що Росія отримує контрабандними постачаннями", – сказав він.

Тому РЛС "Небо-М" дуже дорога. Її вартість – понад 100 мільйонів доларів, а зараз навіть більше. Її виробництво досить повільне. Враховуючи, що цих станцій є небагато, то її знищення – це болісний удар по можливостях формування ешелонованої ППО загарбників.

Ворог відтягує РЛС

Олександр Коваленко зазначив, що через деякий час вони будуть розміщувати свої системи ближче до західної, європейської частини Росії, тому що їм їх буде не вистачати. З-за Уралу їх будуть відводити.

Ворог зараз відтягує з центральної Росії та з Далекого Сходу не тільки РЛС. Також окупанти відтягують ППО, інші комплекси, війська для підсилення своїх підрозділів у зоні бойових дій в Україні.

Тобто зараз все забирається з усієї Росії і перетягується в її європейську, західну частину. Переважно для того, щоб закривати можливості України у завданні ударів по території Росії. Тому цей процес зменшує можливості Росії по кордону з тим же Китаєм, наприклад,

– підкреслив військовий оглядач.