Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, зарубежная статистика вдвое занижает успехи ВСУ, в том числе по уничтоженным танкам.

Российские танки – уже металлолом

Петр Черник отметил, что склонен доверять только статистике от Генерального штаба, поскольку она наиболее приближена к реальной.

Действительно в этой войне данные нашего генерального штаба, я на 100% им доверяю, говорят, что мы уже превратили в металлолом более 3400 танков.

– сказал Черник.

Он отметил, что к началу войны весь рабочий парк техники россиян состоял из примерно 3400 танков. Черник убежден, что Украина практически уничтожила все рабочие танки России и напомнил, что за 10 лет войны в Афганистане СССР потерял 147 танков.

Украина уничтожила все рабочие танки России: смотрите видео

Военный эксперт убежден, что на складах в России есть от 10 до 15 тысяч разнообразной бронированной техники, также была информация, что Россия вернула из Лаоса 30 рабочих танков Т-34.

Россия реанимирует старую технику

Петр Черник считает, что россияне начали расконсервировать технику и, по методу "каннибализма", из 3 – 4 нерабочих машин стали производить 1 рабочую.

По словам военного эксперта, по новой технике Россия способна производить только танки Т-90. Их за один год она сможет выпускать до 2250 в год.

"Но эти полтора десятка тысяч техники, которая есть на складах – это все же оружие, которое будет уничтожать и убивать, поэтому его также нам придется превратить в металлолом, а это, действительно, тяжелая работа", – сказал Черник.

Украина уничтожает российскую технику