Путин хочет как можно скорее вытеснить ВСУ с Курщины, но пока результатов нет. О дальнейших перспективах расширения фронта и создания буферной зоны в России 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт.

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Изменение архитектуры фронта

Наступление на Курскую область стало для россиян неожиданностью, которую удачно использовали украинские военные. Преимущества удержания контроля над частью российской территории есть не только на тактическом уровне.

Нам давно нужно было ломать архитектуру фронта. Россияне навязали невыгодное для нас, но выгодное для них расположение фронта. Они развернули фронт на юг от Москвы. Грубо говоря, мы стреляем в сторону Ростова, Керчи, Мариуполя – это все от Москвы. Поэтому, чтобы сломать архитектуру фронта и выстроить его заново, нам нужно стрелять в сторону Москвы,

– подчеркнул Роман Свитан.

Так, недавно дроны и ракеты снова полетели в "намоленное россиянами место" – в Московскую область.

Обратите внимание! В ночь на 10 сентября по Московской области России состоялась одна из самых масштабных дроновых атак с начала войны. Из 144 дронов, которые летели на Россию, по крайней мере 20 были направлены именно на Московскую область. Тогда под ударом оказался город Жуковский, что под Москвой, который называют "сердцем российской авиации и науки".

"Надо бить в сторону столицы, в место принятия решений. Это основная задача. Ее можно выполнять с любой точки: дальнобойные удары с нашей или их территории. Мы также должны наступать и обороняться от России по всей границе. У нас война получалась такой интересной – "заоскольной". До Оскола мы не воюем, собираем грибы и цветы, а только за Осколом начинаем воевать", – заметил полковник запаса.

Уточним, что Свитан имеет в виду реку Оскол, которая проходит на границе Харьковской и Донецкой областей, а также течет в Курской и Белгородской области.

Река Оскол: смотрите на карте

"Так не бывает, когда идут полномасштабные действия и две страны воюют друг против друга. 600 километров границы должны стать 600 километрами фронта. Оптимальный вариант – создавать систему фортификаций, минные поля на российской территории. Чтобы мины, которые мы в конце закопаем в российскую, а не свою землю, выкапывали еще лет 50", – убежден Свитан.

Лучший вариант для создания буферной зоны

Для создания буферной зоны, украинским военным необходимо удерживать часть российской территории, учитывая географические особенности. Например, реки могут стать естественной оборонительной линией.

Оптимальный вариант на Курщине – это левый берег Сейма. Река Сейм берет начало в Белгородской области и далее идет через Курскую. Левый берег Сейма можно удерживать и прикрываться им, чтобы защитить Сумскую и Харьковскую области,

– пояснил военный эксперт.

При таком варианте для обороны можно использовать меньшее количество военных по сравнению с тем количеством, которое нужно для наступления в этом районе.