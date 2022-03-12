Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что позиции Украины неизменны. Они определены жесткими предыдущими директивами.

Заметьте Неправильно встречаться в России, Украине или Беларуси – Зеленский о переговорах с Путиным

Михаил Подоляк заявил, что в ходе переговоров стороны договорились о создании специальных рабочих подгрупп. Их уже создали.

Переговоры с делегацией Россией продолжаются в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены жесточайшими предыдущими директивами,

– заявил Подоляк.

Напомним, что в Беларуси уже прошли три раунда переговоров между делегациями Украины и России. Больше внимания уделяют именно созданию гуманитарных коридоров, однако оккупанты часто срывают договоренности.