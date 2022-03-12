Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслив, що позиції України незмінні. Вони визначені жорсткими попередніми директивами.

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Михайло Подоляк заявив, що під час перемовин сторони домовилися про створення спеціальних робочих підгруп. Їх уже створили.

Переговори з делегацією Росії тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами,

– заявив Подоляк.

Нагадаємо, що в Білорусі уже відбулися три раунди переговорів між делегаціями України та Росії. Найбільше уваги приділяють саме створенню гуманітарних коридорів, однак окупанти часто зривають домовленості.

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