Такое мнение озвучил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Подоляк также подвел итоги 113-го дня "спецоперации" России в Украине. За это время оккупантам удалось:
- Европа отказывается от российской нефти, а затем, очевидно, диверсифицирует и газ – это примерно половина ВВП России. Денег точно будет меньше. Но зачем в зоне-лагере деньги вообще?
- Российская экономика возвращается к 90-м: в дефиците не только автозапчасти, но и чайные пакетики. Но ведь такое крутое "импортозамещение".
- Более 32 тысяч российских солдат уже погибли, раненых еще больше. Утрачены тысячи единиц техники. Но ведь "бабы еще родят".
- И все это ради того, чтобы на четвертый месяц войны вместо "взятия Киева" или Харькова объяснять своим z-зрителям, где расположен город Попасная и почему его взятие – это большая победа.
Что ж, отвечая субъекту Пескова: надеюсь, в Москве смогут найти в себе силы "реально оценить состояние дел", сравнить свои "успехи" со знаменитым "все идет по плану", прекратить огонь, отвести войска и закончить насиловать свои пропагандистские". глубокие глотки",
– сказал Подоляк.
По его словам, сегодняшние бесконечные предложения переговоров со стороны России – это не более чем попытка обмануть мир: создать впечатление готовности к диалогу, а затем воткнуть нож в спину. Планы России: засесть на временно оккупированных территориях во временном перемирии, обустроить опорные пункты, накопить резервы и восстановить наступательный потенциал.
"Но зачем так истерично демонстрировать этот инфантилизм? Украина обязательно вернется в переговорный процесс. Только в правильный момент и с сильной переговорной позицией. Тогда, когда Кремль начнет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды", – подчеркнул советник. главы Офиса Президента.
Также Подоляк подчеркнул: если Патрушев хочет диалога, слова следует подкреплять действиями. Речь идет о:
- прекращение огня,
- немедленный отвод войск,
- закрытие проекта "русский мир" в Украине.