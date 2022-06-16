Такое мнение озвучил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Подоляк также подвел итоги 113-го дня "спецоперации" России в Украине. За это время оккупантам удалось:

Европа отказывается от российской нефти, а затем, очевидно, диверсифицирует и газ – это примерно половина ВВП России. Денег точно будет меньше. Но зачем в зоне-лагере деньги вообще?

Российская экономика возвращается к 90-м: в дефиците не только автозапчасти, но и чайные пакетики. Но ведь такое крутое "импортозамещение".

Более 32 тысяч российских солдат уже погибли, раненых еще больше. Утрачены тысячи единиц техники. Но ведь "бабы еще родят".

И все это ради того, чтобы на четвертый месяц войны вместо "взятия Киева" или Харькова объяснять своим z-зрителям, где расположен город Попасная и почему его взятие – это большая победа.

Что ж, отвечая субъекту Пескова: надеюсь, в Москве смогут найти в себе силы "реально оценить состояние дел", сравнить свои "успехи" со знаменитым "все идет по плану", прекратить огонь, отвести войска и закончить насиловать свои пропагандистские". глубокие глотки",

– сказал Подоляк.

По его словам, сегодняшние бесконечные предложения переговоров со стороны России – это не более чем попытка обмануть мир: создать впечатление готовности к диалогу, а затем воткнуть нож в спину. Планы России: засесть на временно оккупированных территориях во временном перемирии, обустроить опорные пункты, накопить резервы и восстановить наступательный потенциал.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский не верит, что в мире лидер, который может убедить Владимира Путина остановить войну России против Украины. Глава государства уверен, что остановить российского диктатора можно только коллективно.

"Но зачем так истерично демонстрировать этот инфантилизм? Украина обязательно вернется в переговорный процесс. Только в правильный момент и с сильной переговорной позицией. Тогда, когда Кремль начнет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды", – подчеркнул советник. главы Офиса Президента.

Также Подоляк подчеркнул: если Патрушев хочет диалога, слова следует подкреплять действиями. Речь идет о:

прекращение огня,

немедленный отвод войск,

закрытие проекта "русский мир" в Украине.