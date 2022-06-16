Таку думку озвучив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Подоляк також підбив підсумки 113-го дня "спецоперації" Росії в Україні. За цей час окупантам вдалося:

Європа відмовляється від російської нафти, а згодом, очевидно, диверсифікує й газ – це приблизно половина ВВП Росії. Грошей точно буде менше. Але навіщо в зоні-таборі гроші взагалі?

Російська економіка повертається до 90-х: у дефіциті не лише автозапчастини, а й чайні пакетики. Але ж таке круте "імпортозаміщення".

Понад 32 000 російських солдатів уже загинули, поранених ще більше. Втрачено тисячі одиниць техніки. Але ж "баби ще народять".

І все це заради того, щоб на четвертий місяць війни замість "взяття Києва" чи Харкова пояснювати своїм z-глядачам, де розташоване місто Попасна й чому його взяття – це велика перемога.

Що ж, відповідаючи суб'єкту Пєскову: сподіваюся, у Москві зможуть знайти в собі сили "реально оцінити стан справ", порівняти свої "успіхи" зі знаменитим "усе йде за планом", припинити вогонь, відвести війська та закінчити ґвалтувати свої пропагандистські "глибокі горлянки",

– сказав Подоляк.

За його словами, сьогоднішні нескінченні пропозиції перемовин з боку Росії – це не більш ніж спроба обманути світ: створити враження готовності до діалогу, а потім встромити ножа в спину. Плани Росії: засісти на тимчасово окупованих територіях під тимчасовим перемир'ям, облаштувати опорні пункти, накопичити резерви та відновити наступальний потенціал.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський не вірить, що у світі є лідер, який може переконати Володимира Путіна зупинити війну Росії проти України. Глава держави впевнений, що зупинити російського диктатора можна тільки колективно.

"Але навіщо так істерично демонструвати цей інфантилізм? Україна обов'язково повернеться до переговорного процесу. Тільки у правильний момент і з сильною переговорною позицією. Тоді, коли Кремль почне тверезо дивитися на речі й перестане п'яніти від власної пропаганди", – підкреслив радник глави Офісу Президента.

Також Подоляк наголосив: якщо Патрушев хоче діалогу, слова варто підкріплювати діями. Мовиться про :

припинення вогню,

негайне відведення військ,

закриття проекту "руській мір" в Україні.