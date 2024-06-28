Украина вернула арестованного за диверсию в Мачулищах и еще 4-х политзаключенных Беларуси
28 июня 2024, 22:49Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Украине удалось вернуть домой 5 гражданских граждан, незаконно задержанных и осужденных в Беларуси. Среди освобожденных Николай Швец, которого белорусские власти обвинили в диверсии в Мачулищах.
Других четырех гражданских в Беларуси обвиняли по статьям "агентурная деятельность", "шпионаж" и "содействие экстремистской деятельности".
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Кого вернули домой из Беларуси
С помощью Ватикана домой в Украину вернулись Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.