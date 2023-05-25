Президент Украины начал обращение с новости о том, что из российского плена удалось вернуть 106 украинских защитников. Речь идет о воинах, которые противостояли бойцам страны-агрессора на Бахмутском направлении.

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Защитники считались пропавшими без вести

Очень важно то, что о многих из этих 106 человек вообще не было никакой информации – они считались без вести пропавшими. Но мы их нашли. И вернули домой. 8 офицеров и 98 солдат и сержантов,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, благодаря кому удалось вернуть украинцев домой. Речь идет о Буданове, Ермаке, Усове, Лубинце, Малюку и Клименко.

Обращение Владимира Зеленского от 25 мая: смотрите видео

Отдельно он поблагодарил каждого защитника, который помогает пополнять обменный фонд. Президент подчеркнул, что на передовой должны помнить: "чем больше российских пленных возьмем, тем больше наших людей вернем".

Помощь от международных партнеров растет

Зеленский отметил, что в этот день провел встречу с министром обороны Швеции. Особый акцент при обсуждении сделали на усиление обороны бронетехникой. Также не обошли вниманием авиационную коалицию.

Обратил внимание Президент Украины на то, что Финляндия сегодня направила новый пакет оборонной помощи. Он стал шестнадцатым с начала полномасштабного вторжения, а его сумма – 100 миллионов евро.

Есть сегодня и важное решение Совета Евросоюза для Украины – еще на год продлена торговая либерализация на украинскую продукцию. Фактически это полная отмена пошлин и квот до июня 2024 года,

– добавил президент.

По его словам, соответствующее решение – новый этап секторальной интеграции нашей экономики. А еще это делает Европу сильнее.

Наши защитники продолжают давать отпор врагу

Владимир Зеленский приветствовал Государственную службу спецсвязи и защиты информации Украины с профессиональным праздником. Он поблагодарил за то, что связь в государстве, наших военных, а также гражданских жителей страны остается стабильной. И это при всех угрозах со стороны врага. Глава государства подчеркнул, что это важный результат, который помогает устойчиво, а также эффективно противостоять российской агрессии.

Отдельно поблагодарил наших воинов Нацгвардии на Запорожском направлении. Там защитникам удалось сбить пару истребителей Су-25. Сделали это бойцы 15 бригады оперативного назначения Нацгвардии.

Спасибо двум нашим особенно метким воинам. Кстати, один из них уже отмечен званием Героя Украины и имеет на своем счету не только вражеские самолеты, но и сбитую крылатую ракету. Спасибо, ребята! Молодцы,

– добавил он.

Кроме того, он отметил бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, 18-го и 137-го отдельных батальонов морской пехоты, а также 74-го отдельного разведывательного батальона. Все они защищают Украину на Донецком направлении.

В заключение он отметил, что имел возможность обратиться к сообществу американского Университета имени Джона Хопкинса. Президент Украины пожелал максимально ценить время, ведь каждый день имеет значение. Он также подчеркнул, что "чем больше сделаем сегодня, тем быстрее завершим войну нашей победой". Владимир Зеленский добавил, что она будет только нашей.