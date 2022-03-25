Украина выиграет войну, – глава парламента Эстонии выступил во время заседания Верховной Рады

Глава Рийгикога Эстонии Юри Ратас выступил перед украинскими нардепами. Глава парламента выразил уверенность в победе Украины и поддержке Киева в борьбе с агрессором.

Ратас подчеркнул, что для него большая честь выступать от всех стран Балтии. В Эстонии, Латвии и Литве восхищены мужеством украинского народа.

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Украина выигрывает, потому что украинцы любят родину

Украина выигрывает войну, потому что вы любите свою страну, свой народ и вашу свободу. Эстонцы, так же как и многие другие демократические страны, выступили, чтобы оказать поддержку Украине,

– отметил Юрий Ратас.

Таллин оказывает политическую, военную, гуманитарную поддержку. Однако, признает глава Рийгикога, глава нужно гораздо больше сделать. Это во время войны России с Украиной стало моральной обязанностью каждой демократической страны.

Смотрите выступление Юрия Ратаса с трибуны Верховной Рады Украины: