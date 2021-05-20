Соответствующее письмо в Министерство культуры и информационной политики 11 мая направила СБУ. Поэтому Минкульт внес их в так называемый "черный список".
Ранее В СБУ объяснили, почему Моргенштерн попал в "черный список" Минкульта
Кто попал в "черный список" СБУ
- Игорь Копылов
По данным "Миротворца", актер Игорь Копылов принимал участие в съемках фильма "Окрылённые", которые проходили в оккупированном Крыму в 2017 году.
- Игорь Петренко
Так же посещал оккупированный Крым. Был участником кинофестиваля оккупантов, о чем цинично высказывался. По словам Петренко, не стоило было не ехать, боясь "недопуска в какую-то страну".
Учитывая нынешнюю ситуацию, сложившуюся в мире, кто-то может не приехать на фестиваль в Ялту не потому, что не хочет ехать, а потому, что о нем неправильно подумают, или не так посмотрят, сделают невъездным куда-то,
– говорил актер.
- Мария Миронова
Миронова – дочь известного советского актера Андрея Миронова. В данный момент актриса не занесена в базу "Миротворца".