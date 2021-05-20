Соответствующее письмо в Министерство культуры и информационной политики 11 мая направила СБУ. Поэтому Минкульт внес их в так называемый "черный список".

Ранее В СБУ объяснили, почему Моргенштерн попал в "черный список" Минкульта

Кто попал в "черный список" СБУ

Игорь Копылов

По данным "Миротворца", актер Игорь Копылов принимал участие в съемках фильма "Окрылённые", которые проходили в оккупированном Крыму в 2017 году.

Игорь Петренко

Так же посещал оккупированный Крым. Был участником кинофестиваля оккупантов, о чем цинично высказывался. По словам Петренко, не стоило было не ехать, боясь "недопуска в какую-то страну".

Учитывая нынешнюю ситуацию, сложившуюся в мире, кто-то может не приехать на фестиваль в Ялту не потому, что не хочет ехать, а потому, что о нем неправильно подумают, или не так посмотрят, сделают невъездным куда-то,

– говорил актер.

Мария Миронова

Миронова – дочь известного советского актера Андрея Миронова. В данный момент актриса не занесена в базу "Миротворца".

Обратите внимание! По состоянию на 20 мая 2021 года в "черном списке" СБУ находятся 192 культурных деятеля России. С полным списком лиц можно ознакомиться по этой ссылке.