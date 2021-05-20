Відповідний лист до Міністерства культури та інформаційної політики 11 травня надіслала СБУ. Відтак Мінкульт вніс їх до так званого "чорного списку".
Раніше У СБУ пояснили, чому Моргенштерн потрапив до "чорного списку" Мінкульту
Хто потрапив до "чорного списку" СБУ
- Ігор Копилов
За даними "Миротворця", актор Ігор Копилов брав участь у зйомках фільму "Окрилені", що проходили в окупованому Криму у 2017 році.
- Ігор Петренко
Так само відвідував окупований Крим. Був учасником кінофестивалю окупантів, про що цинічно висловлювався. За словами Петренка, не варто було не їхати, боячись "недопуску у якусь країну".
З огляду на нинішню ситуацію, що склалася в світі, хтось може не приїхати на фестиваль до Ялти не тому, що не хоче їхати, а тому, що про нього неправильно подумають, чи не так подивляться, зроблять нев'їзним кудись,
– казав актор.
- Марія Миронова
Миронова – донька відомого радянського актора Андрія Миронова. Наразі акторка не занесена в базу "Миротворця".