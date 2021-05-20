Відповідний лист до Міністерства культури та інформаційної політики 11 травня надіслала СБУ. Відтак Мінкульт вніс їх до так званого "чорного списку".

Раніше У СБУ пояснили, чому Моргенштерн потрапив до "чорного списку" Мінкульту

Хто потрапив до "чорного списку" СБУ

Ігор Копилов

За даними "Миротворця", актор Ігор Копилов брав участь у зйомках фільму "Окрилені", що проходили в окупованому Криму у 2017 році.

Ігор Петренко

Так само відвідував окупований Крим. Був учасником кінофестивалю окупантів, про що цинічно висловлювався. За словами Петренка, не варто було не їхати, боячись "недопуску у якусь країну".

З огляду на нинішню ситуацію, що склалася в світі, хтось може не приїхати на фестиваль до Ялти не тому, що не хоче їхати, а тому, що про нього неправильно подумають, чи не так подивляться, зроблять нев'їзним кудись,

– казав актор.

Марія Миронова

Миронова – донька відомого радянського актора Андрія Миронова. Наразі акторка не занесена в базу "Миротворця".

Зверніть увагу! Станом на 20 травня 2021 року у "чорному списку" СБУ перебувають 192 культурні діячі Росії. З повним переліком осіб можна ознайомитися за цим посиланням.