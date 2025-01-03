Например, демонстрировать свою прогнозируемость и ответственность, направляя гуманитарную помощь сирийским семьям. Больше о важности отношений с Сирией 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной.

Смотрите также Очень удачный переговорщик: куда ведет Сирию новый лидер

О восстановлении дипломатических отношений с Сирией

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится восстановить дипломатические отношения с Сирией после исторического визита украинской делегации в Дамаск.

Есть возможность на сирийском кейсе показать свою прогнозируемость и ответственное поведение,

– отметил политолог.

Поставка 500 тонн муки в Сирию, которая определенный период позволит семьям не голодать, как раз свидетельствует о том, что Украина, находясь в войне, выполняет свои гуманитарные обязательства.

Это показывает, что мы зацикливаемся не только на себе. Мы готовы брать ответственность и помогать в процессах, которые происходят далеко за пределами Украины. Но не в том смысле, что отравляем газом или химическим оружием, бросаем ракеты, как это делает Россия. Наоборот, не даем людям умереть от голода,

– подчеркнул Олег Лесной.

Чем Сирия может быть выгодна Украине

В Сирии образовался определенный вакуум, его необходимо заполнять. Особенно касается российских войск, которые выходят из страны. Нужно, чтобы этот процесс был необратимым.

Украина должна воспользоваться возможностью начала формирования новой Сирии и получить вероятного союзника, например, на площадке ООН.

В конце 2024 года глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараой, чтобы убедить его не сотрудничать с Россией.