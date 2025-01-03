Як-от демонструвати свою прогнозованість та відповідальність, направляючи гуманітарну допомогу сирійським сім'ям. Більше про важливість відносин із Сирією 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний.

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Про відновлення дипломатичних відносин із Сирією

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується відновити дипломатичні відносини із Сирією після історичного візиту української делегації до Дамаска.

Маємо можливість на сирійському кейсі показати свою прогнозованість і відповідальну поведінку,

– зауважив політолог.

Постачання 500 тонн борошна до Сирії, яке певний період дозволить сім'ям не голодувати, якраз свідчить про те, що Україна, перебуваючи у війні, виконує свої гуманітарні зобов'язання.

Це показує, що ми зациклюємося не тільки на собі. Ми готові брати відповідальність і допомагати у процесах, які відбуваються далеко за межами України. Але не в тому сенсі, що отруюємо газом або хімічною зброєю, кидаємо ракети, як це робить Росія. Навпаки, не даємо людям померти з голоду,

– наголосив Олег Лісний.

Чим Сирія може бути вигідна Україні

У Сирії утворився певний вакуум, його необхідно заповнювати. Особливо стосується російських військ, які виходять з країни. Потрібно, щоб цей процес був незворотним.

Україна повинна скористатися можливістю початку формування нової Сирії та отримати імовірного союзника, приміром, на майданчику ООН.

Наприкінці 2024 року голова МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з новим сирійським лідером Ахмедом аль-Шараою, щоб переконати його не співпрацювати з Росією.