Украина восстанавливает экспортный потенциал: этому способствует ценовая конъюнктура

Несмотря на пандемию COVID-19, с начала года украинские производители продали за границу продукции на 12% больше, чем в прошлом году.

По официальным данным, за первый квартал 2021 года Украина реализовала продукции на почти 14 миллиардов долларов. Причина – увеличение товарооборота в ценовой конъюнктуре, так как сейчас дорожает железная руда, пшеница и кукуруза. А по продажам, например, подсолнечного масла и меда Украина остается безоговорочным лидером.

Объемы продаж в Китай выросли более чем на половину, в Великобританию – на 40 процентов, в страны Евросоюза – на 17%.

"Сейчас очень благоприятная ценовая конъюнктура на внешних рынках, высокие цены на кукурузу и пшеницу. Другая вещь, которая помогает украинской экономике, – это рост IT-сектора, который в прошлом году увеличился еще на 30%. Это значительно повышает экспортную выручку от услуг Украины. То есть постоянно заходят дополнительные средства", – отметил экономист Сергей Фурса.

Экономист Александр Охрименко также объяснил, что рост цен на продовольствие в мире – выгодный для Украины, и на сегодняшний момент экспорт – локомотив украинской экономики.

По прогнозу аналитиков НБУ, уровень товарооборота в этом году будет выше прошлого. Экспорт будет расти из-за повышения цен на сырьевые товары, а импорт – вследствие быстрого восстановления потребительского и инвестиционного спроса.

"Объемы валютной выручки увеличились на много больше, чем объемы производства. Но мы считаем, что этот период будет краткосрочным. Цены достигли исторических максимумов", – объяснил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков отметил, что цены на железную руду продолжают колебаться, в начале месяца, например, цена была более 200 долларов, а сегодня она упала на четверть. Однако, по прогнозам ведущих мировых агентств, в среднесрочной перспективе двух-трех лет цена вернется на тот уровень, к которому мы привыкли за последние годы – меньше 70 долларов.

Эксперты Киевской школы экономики считают, что ВВП страны в этом году вырастет почти на 5%. И это не предел, говорят другие экономисты. Главное – поддерживать тех, кто наполняет страну валютой и реализовывать взвешенную налоговую политику, чтобы не потерять бизнес, который только начал приходить в себя после кризиса.