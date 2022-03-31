Украина – вовсе не Россия, – коллаборантка Поклонская допускает, что россиян могут обманывать

Коллаборантка Наталья Поклонская внезапно заявила, что в Украине общественно устроено по-другому, чем в России. Мол, здесь "уже сформировалось что-то свое".

Предательница Украины, которая способствовала оккупации Крыма, заявила, что за 8 лет в Украине многое изменилось. В частности, менялись президенты.

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Украина это не Россия. Там по-другому устроено общество. Там в течение 8 лет, я не присутствовала, я не знаю, как развивалась жизнь, просто со слов знаю, но там уже сформировано что-то свое. Уже люди устроились в то общество и стали выживать по-своему,

– сказала экс-прокурор Крыма.

Она отметила, что в Украине есть люди, которые бы не встречали российских военных с цветами. Поклонская, мол, не удивлена, что "украинцы поступили не так, как говорят некоторые СМИ".

Коллаборантка сказала, что ей кажется, что в России проводят "внутреннюю диверсионную информацию, потому что некоторые озвученные вещи просто фантастические".

Кстати, предательница Украины призвала президента Владимира Зеленского капитулировать. В ее воображении украинцы "поняли" бы это.

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