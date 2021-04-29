Украинская делегация в ТКГ может взять российский проект относительно "пасхального перемирия" на Донбассе за основу. Но украинская сторона предложила свои уточнения к проекту соглашения.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов.

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Что известно о российском проекте по перемирию

Кравчук пояснил, что ранее российская сторона предложила свой проект соглашения о режиме тишины на Донбассе. В нем не были указаны субъекты, поэтому документ отклонили.

Мы считаем, что российский проект должен быть взят за основу. Возможно мы примем это решение, потому что оно чрезвычайно важно. Сам факт "тишины". В последнее время она нарушалась и нарушается,

– заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Он подчеркнул, что все участники переговоров согласились с тем, что такое соглашение необходимо. Он также отметил, что теперь ОБСЕ должна разослать украинские дополнения России и представителям ОРДЛО.

Отметим, что стороны длительное время не могли договориться о перемирии на Донбассе. Однако недавно Леонид Кравчук добавил, что шанс на перемирие на время праздников все еще есть, ведь участники ТКГ существенно приблизились к нему.

Обратите внимание! Представитель России в переговорах Борис Грызлов отметил, что это Украина якобы заблокировала предложенные Россией механизмы предотвращения нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Хотя именно пророссийские боевики продолжают регулярно нарушать режим тишины.