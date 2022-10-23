Украина восстановила возможность поставлять электричество в области, где Россия разрушила энергетические объекты 22 октября. Об этом во время выступления рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.
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Электричество восстанавливают, однако отключения необходимы
Президент поблагодарил работников и работниц, которые днем и ночью проводили ремонтные работы электросетей.
Во всех наших регионах, ставших мишенью вчерашней российской террористической атаки, восстановлена техническая возможность поставки электричества. Я благодарю каждого и каждую, кто работал без остановки, чтобы дать людям свет,
– сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что во многих городах и районах приходится использовать графики стабилизационных отключений. Это делается, чтобы доступ к электроэнергии был у всех граждан, когда ее производство невозможно в достаточном объеме. В то же время руководителей общин и мэров президент попросил проследить, чтобы энергия не тратилась зря, в частности, для витрин и вывесок.
Зеленский призвал людей экономить потребление электроэнергии и пообещал, что однажды Украина все восстановит, однако сейчас нужно потерпеть.
За день Россия оставила без света почти 3 миллиона украинцев
- 22 октября Россия обстреляла объекты энергетической инфраструктуры в Ровно, Луцке, Ковеле Волынской области, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.
- За один день почти 3 миллиона граждан остались без электричества, большинство из которых еще и без водоснабжения.
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