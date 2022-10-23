Україна відновила можливість постачати електрику в області, де Росія зруйнувала енергетичні об'єкти 22 жовтня. Про це під час промови розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Електрику відновлюють, проте відключення необхідні

Президент подякував працівникам та працівницям, які вдень і вночі проводили ремонтні роботи електромереж.

В усіх наших регіонах, які стали мішенню вчорашньої російської терористичної атаки, відновлено технічну можливість постачання електрики. Я дякую кожному і кожній, хто працював без упину, щоб дати людям світло,

– сказав Зеленський.

Глава держави додав, що у багатьох містах і районах доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Це робиться, щоб доступ до електроенергії був у всіх громадян, коли її виробництво неможливе у достатньому обсязі. Натомість очільників громад та мерів президент попросив прослідкувати, щоб енергія не витрачалась даремно, зокрема до вітрин та вивісок.

Зеленський закликав людей економити споживання електроенергії та пообіцяв, що одного разу Україна все відновить, проте зараз потрібно потерпіти.

За день Росія залишили без світла майже 3 мільйони українців

22 жовтня Росія обстріляла об'єкти енергетичної інфраструктури у Рівному, Луцьку, Ковелі Волинської області, на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині.

За один день майже 3 мільйони громадян залишились без електрики, переважна більшість з яких ще й без водопостачання.

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