Генеральный прокурор США Меррик Гарланд на встрече с украинским коллегой Андреем Костиным в Министерстве юстиции объявил, что конфискованные у подсанкционного российского олигарха активы пойдут на помощь Украине.

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В США конфисковано 5,4 миллиона долларов Малофеева

Меррик Гарланд рассказал, что активы появились после его решения в апреле 2022 года выдвинуть обвинения российскому олигарху Константину Малофееву.

Сегодня я объявляю о том, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. Эти конфискованные активы появились после того, как в апреле прошлого года я объявил о предъявлении обвинения российскому олигарху Константину Малофееву по обвинению в уклонении от санкций,

– сказал Гарланд.

В июне средства были арестованы на американском банковском счету Малофеева, против которого США объявили санкции в апреле "за то, что он действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно" российского правительства.

"С моего сегодняшнего разрешения конфискованные средства будут переданы Государственному департаменту для поддержки народа Украины. Российские военные преступники не найдут убежища в Соединенных Штатах", – подчеркнул генеральный прокурор.

Что предшествовало решению генпрокурора США

Окружной судья федерального суда Мангеттена 2 февраля разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих российскому подсанкционному олигарху Константину Малофееву.

Это решение открыло путь для последующей передачи этих средств Украине. Малофеев впервые попал под санкции США в 2014 году. Обладатель телеканала "Царьград ТВ" был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму.

В конце 2022 года прокуроры заявили в суде, что имеют право конфисковать деньги на счете Малофеева в банке Sunflower в Денвере, поскольку он пытался перевести их деловому партнеру вопреки санкциям США.

Обратите внимание. Кроме США, только Канада из союзников Украины приняла механизм конфискации активов России в пользу Украины. В конце 2022 года в Канаде объявили, что приступают к конфискации нескольких десятков миллионов долларов, принадлежащих компании российского олигарха Романа Абрамовича.