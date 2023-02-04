Генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час зустрічі з українським колегою Андрієм Костіним у Міністерстві юстиції оголосив, що конфісковані у підсанкційного російського олігарха активи підуть на допомогу Україні.

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У США конфіскувати 5,4 мільйона доларів Малофєєва

Меррік Гарланд розповів, що активи з'явилися після його рішення у квітні 2022 висунути обвинувачення російському олігарху Костянтину Малофєєву.

Сьогодні я оголошую про те, що я санкціонував першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Ці конфісковані активи з'явилися після того, як у квітні минулого року я оголосив про висунення обвинувачення російському олігарху Костянтину Малофєєву за звинуваченням в ухилянні від санкцій,

– сказав Гарланд.

У червні кошти були заарештовані на американському банківському рахунку Малофєєва, проти якого США оголосили санкції у квітні "за те, що він діяв або мав намір діяти в інтересах або від імені, прямо чи опосередковано" російського уряду.

"З мого сьогоднішнього дозволу конфісковані кошти будуть передані Державному департаменту для підтримки народу України. Російські військові злочинці не знайдуть притулку в Сполучених Штатах", – наголосив генеральний прокурор.

Що передувало рішення генпрокурора США

Окружний суддя федерального суду Мангеттена 2 лютого дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву.

Це рішення відкрило шлях для подальшого передання цих коштів Україні. Малофєєв вперше потрапив під санкції США у 2014 році. Власник телеканалу "Царьград ТВ" був звинувачений у фінансуванні сепаратизму в Криму.

Наприкінці 2022 року прокурори заявили в суді, що мають право конфіскувати гроші на рахунку Малофєєва в банку Sunflower у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкціям США.

Зверніть увагу. Окрім США, лише Канада з-поміж союзників України ухвалила механізм конфіскації активів Росії на користь України. Наприкінці 2022 року в Канаді оголосили, що розпочинають конфіскацію декількох десятків мільйонів доларів, що належать компанії російського олігарха Романа Абрамовича.