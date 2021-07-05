Командно-штабное обучение и обучение с привлечением войск будет происходить для осуществления маневров в полевых условиях. К ним привлекут более 400 боевых машин.

Интересно Украина скоро получит современные турецкие беспилотники Bayraktar, – Зеленский

Какие страны будут участвовать

  • Украина,
  • Литва,
  • Польша,
  • США.

Так, в этом году к обучению Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского присоединятся американцы.

От Украины участие примут бойцы подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Три меча 2021" образуют благоприятные условия развития и эффективного слаживания подразделений стран-партнеров. Это улучшит качество и увеличит уровень боевых возможностей Литпоукрбригади, чтобы быть готовыми к обеспечению региональной безопасности,
 – подчеркнули в Генштабе.

Преимущества "Трех мечей"

  • Обмен опытом на этапах планирования, подготовки и выполнения поставленных задач.
  • Повышение уровня международного военного сотрудничества и готовности к действиям совместного военного подразделения стран Люблинского треугольника.
  • Подготовка лидеров батальонов в многонациональном контексте.
  • Увеличение уровня безопасности в Центральной и Восточной Европе.
  • Реформирование Вооруженных сил Украины.