Командно-штабное обучение и обучение с привлечением войск будет происходить для осуществления маневров в полевых условиях. К ним привлекут более 400 боевых машин.

Интересно Украина скоро получит современные турецкие беспилотники Bayraktar, – Зеленский

Какие страны будут участвовать

Украина,

Литва,

Польша,

США.

Так, в этом году к обучению Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского присоединятся американцы.

От Украины участие примут бойцы подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Три меча 2021" образуют благоприятные условия развития и эффективного слаживания подразделений стран-партнеров. Это улучшит качество и увеличит уровень боевых возможностей Литпоукрбригади, чтобы быть готовыми к обеспечению региональной безопасности,

– подчеркнули в Генштабе.

Преимущества "Трех мечей"

Обмен опытом на этапах планирования, подготовки и выполнения поставленных задач.

Повышение уровня международного военного сотрудничества и готовности к действиям совместного военного подразделения стран Люблинского треугольника.

Подготовка лидеров батальонов в многонациональном контексте.

Увеличение уровня безопасности в Центральной и Восточной Европе.

Реформирование Вооруженных сил Украины.

Обратите внимание! Учения будут иметь исключительно оборонительный характер. Они будут проходить на Яворовском полигоне во Львовской области.