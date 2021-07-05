Командно-штабне навчання та навчання із залученням військ відбуватиметься для здійснення маневрів у польових умовах. До них залучать понад 400 бойових машин.

Цікаво Україна скоро отримає сучасні турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський

Які країни братимуть участь

Україна,

Литва,

Польща,

США.

Так, цього року до навчання Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького долучаться американці.

Від України участь візьмуть бійці підрозділу 80 окремої десантно-штурмової бригади.

"Три мечі 2021" утворять сприятливі умови розвитку та ефективного злагодження підрозділів країн-партнерів. Це поліпшить якість та збільшить рівень бойових спроможностей Литпоукрбригади, аби бути готовими до забезпечення регіональної безпеки,

– наголосили у Генштабі.

Переваги "Трьох мечів"

Обмін досвідом на етапах планування, підготовки та виконання поставлених завдань.

Підвищення рівня міжнародного військового співробітництва та готовності до дій спільного військового підрозділу країн Люблінського трикутника.

Підготовка лідерів батальйонів у багатонаціональному контексті.

Збільшення рівня безпеки в Центральній та Східній Європі.

Реформування Збройних сил України.

Зверніть увагу! Навчання матимуть виключно оборонний характер. Вони відбуватимуться на Яворівському полігоні у Львівські області.