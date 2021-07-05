Командно-штабне навчання та навчання із залученням військ відбуватиметься для здійснення маневрів у польових умовах. До них залучать понад 400 бойових машин.
Цікаво Україна скоро отримає сучасні турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський
Які країни братимуть участь
- Україна,
- Литва,
- Польща,
- США.
Так, цього року до навчання Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького долучаться американці.
Від України участь візьмуть бійці підрозділу 80 окремої десантно-штурмової бригади.
"Три мечі 2021" утворять сприятливі умови розвитку та ефективного злагодження підрозділів країн-партнерів. Це поліпшить якість та збільшить рівень бойових спроможностей Литпоукрбригади, аби бути готовими до забезпечення регіональної безпеки,
– наголосили у Генштабі.
Переваги "Трьох мечів"
- Обмін досвідом на етапах планування, підготовки та виконання поставлених завдань.
- Підвищення рівня міжнародного військового співробітництва та готовності до дій спільного військового підрозділу країн Люблінського трикутника.
- Підготовка лідерів батальйонів у багатонаціональному контексті.
- Збільшення рівня безпеки в Центральній та Східній Європі.
- Реформування Збройних сил України.