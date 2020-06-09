Украина – не единственное государство, которое столкнулось с ростом безработицы. По состоянию на 1 июня в нашей стране только официально зарегистрировали более 510 тысяч безработных по данным Госслужбы. Однако реальное количество безработных в мае составило примерно 2,5-2,8 миллиона украинцев. При этом, с начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось.

Безработица – общемировой тренд, сообщает 24 канал.

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"Почувствовала это (безработицу – ред.) и Европа, которая является крупнейшим импортером украинских трудовых ресурсов. Многим европейским компаниям приходится сокращать свой штат и увольнять, в частности, украинских работников", – говорится в материале.

Так, около 30% украинцев в Польше потеряли работу из-за пандемии. Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Понятно, что Украина не будет выплачивать дотации польским компаниям, чтобы те не увольняли украинцев", – рассказывает эксперт Алексей Кущ.

В Испании, которая стала одним из центров распространения коронавируса, уровень безработицы тоже стремительно растет. Количество фактически безработных в Испании достигло 3,8 миллиона человек по состоянию на начало мая. Из них почти 300 тысяч только за один месяц потеряли работу, сообщает 24 канал со ссылкой на иностранные издания.

В Британии ситуация еще более критическая. За две недели около полумиллиона человек обратились за пособием по безработице.