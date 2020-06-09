Україна – не єдина держава, яка зіткнулося з ростом безробіття. Станом на 1 червня в нашій країні тільки офіційно зареєстрували понад 510 тисяч безробітних за даними Держслужби. Однак реальна кількість безробітних в травні склало приблизно 2,5-2,8 мільйона українців При цьому, з початку карантину кількість офіційно безробітних в Україні подвоїлася.

Безробіття – загальносвітовий тренд, повідомляє 24 канал.

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"Відчула це (безробіття – ред.) І Європа, яка є найбільшим імпортером українських трудових ресурсів. Багатьом європейським компаніям доводиться скорочувати свій штат і звільняти, зокрема, українських працівників", говориться в матеріалі.

Так, близько 30% українців у Польщі втратили роботу через пандемію. Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

"Зрозуміло, що Україна не буде виплачувати дотації польським компаніям, щоб ті не звільняли українців", – розповідає експерт Олексій Кущ.

В Іспанії, яка стала одним з осередків поширення коронавірусу, рівень безробіття теж стрімко зростає. Кількість фактично безробітних в Іспанії досягла 3,8 мільйона осіб станом на початок травня. З них майже 300 тисяч тільки за один місяць втратили роботу, повідомляє 24 канал з посиланням на іноземні видання.

У Британії ситуація ще більш критична. За два тижні близько пів мільйона осіб звернулися за допомогою з безробіття.