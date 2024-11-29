Блинкен и Сибига обсудили призыв пригласить Украину в НАТО в декабре

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой вступление Украины в НАТО. Он поддержал призыв главы украинского МИДа пригласить наше государство в Альянс уже в декабре 2024 года.

Чиновники обсудили этот вопрос во время телефонного разговора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

Смотрите также Зеленский заявил, что членство в НАТО может остановить горячую фазу войны, – Sky News

О чем говорили Блинкен и Сибига

Блинкен проинформировал Сибигу о целях США по вопросам устойчивой поддержки нашего государства, которые станут предметом обсуждений во время будущих дипломатических встреч с НАТО и через Контактную группу по вопросам обороны Украины.

В официальном сообщении Госдепа отметили, что госсек подтвердил, что США остаются преданными суверенной и демократической Украине, а также поддержке справедливого и прочного мира на основе Устава ООН.

В разговоре Энтони Блинкен также вспомнил последние атаки России на энергетику Украины 27 – 28 ноября и выразил соболезнования по поводу погибших. Он пообещал, что Украина будет иметь полную поддержку Штатов по дополнительным мерам защиты с приближением зимы.

Блинкен и Сибига также обсудили ситуацию на поле боя, поступления американской помощи в сфере безопасности и пакетов бюджетной помощи.