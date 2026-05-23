Call of Duty в реальности: Украина внедряет новые правила войны, – The Times

В штабах украинских подразделений используют интерфейсы, похожие на компьютерные игры. Система "еБалы" превращает результаты боевой работы в баллы, которые можно обменивать на различное вооружение через маркетплейс Brave1.

Об этом пишет The Times.

Какую систему внедряет Украина?

Запущенная в 2024 году система "еБалы", стала одним из новых инструментов украинской армии для оценки эффективности подразделений на фронте. Она предусматривает начисление баллов за полуподтвержденные результаты боевой работы.

Их военные могут использовать для получения необходимого оборудования через платформу Brave1. Впрочем, такая модель вызывает неоднозначную реакцию среди западных партнеров из-за сходства интерфейсов с видеоиграми.

Несмотря на это, украинские военные считают действенным механизмом мотивации и быстрого обеспечения подразделений. Начальник управления беспилотных систем 7-го корпуса Денис Поляченко также говорит о положительных результатах.

По его словам, благодаря функционировании такой системы украинские военные получают возможность оперативно закрывать собственные потребности в технике и средствах поражения, не дожидаясь ранее длительных бюрократических процедур.

Они могут сами выбирать из доступного списка,

– говорит подполковник.

Издание пишет, что все подразделения попадают в общую рейтинговую систему, где баллы начисляются за поражение личного состава, техники, систем радиоэлектронной борьбы, командных пунктов и других целей.

После подтверждения результатов военные могут обменивать накопленные баллы на FPV-дроны, наземные роботизированные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и другие виды важного вооружения и техники.

Подобная система начисляет разное количество баллов в зависимости от результата, в частности за ликвидированную цель начисляют 12 баллов, за ранения можно получить 8 баллов, а за уничтоженную технику, например, мотоцикл предоставляют 4 балла.

"Эта система действует скорее как мотиватор делать больше. Ты работаешь, отчитываешься, получаешь баллы обратно, а потом конвертируешь их в дополнительные ресурсы кроме того, что предоставляется вооруженными силами", – подчеркнул украинский военный.

Например, активно закупают продукцию украинских оборонных компаний, в частности, ударные дроны Nemesis производства Uforce, которые используют для атак по российской технике, артиллерии, а также военной инфраструктуре.

Руководитель компании Олег Рогинский заявил, что такая модель позволяет командирам самостоятельно определять потребности подразделений, а производителям позволяет получать быструю обратную связь по эффективности продукции.

На фоне активного применения беспилотников украинские чиновники говорят о постепенном определении российских ресурсов. Только за последний месяц Россия потеряла более 35 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными.

Такие данные приводит министр обороны Украины Михаил Федоров. Как отмечают в Киеве, украинская стратегия заключается в максимальном увеличении расходов России и ударах по критической инфраструктуре с помощью дальнобойных дронов.

Какие успехи получает Украина?

Аналитики ISW недавно сообщили об усилении ударов средней дальности украинскими военными благодаря которым страдает работа вражеских транспортных маршрутов, что ощутимо ухудшает логистику российской армии.

The Economist информировало о серьезной потере Россией территорий в Украине, которые оккупировали ранее. Такую положительную динамику фиксируют впервые с 2023 года. Силам обороны удалось освободить ориентировочно 189 квадратных километров.

В то же время NYT сообщало о подготовке Украины к длительной войне с Россией на фоне фактического приостановления переговорного процесса, ослабление отношений с США, а также уменьшение зависимости от западной помощи.