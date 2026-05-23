Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Журналисты отметили, что война на Ближнем Востоке дала Украине неожиданный импульс и стала настоящим спасательным кругом.

Смотрите также Инициатива теперь у Украины: интервью эксперта о позорном провале Путина и новых "картах" в переговорах

Насколько эффективно ВСУ сбивают "Шахеды"?

В статье сказано, что мир был вынужден обратиться к Украине, чтобы та помогла сбивать беспилотники. И наша страна помогла, потому что имеет большой опыт.

Сейчас мы можем сбивать 97 процентов "Шахедов". Лично я был удивлен, что кто-то начал атаку на Иран, не ища сначала решения против "Шахедов" для себя или своих региональных союзников,

– высказался Александр Камышин, бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Дональд Трамп невольно помог нам еще в чем-то: он разозлился, что европейские страны НАТО отказались воевать в Иране, и вывел тысячи американских военных из Европы. Поэтому ЕС еще больше стал видеть свою защиту именно в Украине.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Марьяны Бецы, Украину постепенно начинают воспринимать не только как получателя помощи или потребителя безопасности. Наше государство становится субъектом, который способствует обеспечению безопасности. И все благодаря революционным технологическим разработкам, которые изменили ход войны.

Поскольку американские оборонные компании сталкиваются с многолетним отставанием в производстве таких критически важных товаров, как ракеты-перехватчики, и традиционно неохотно делятся технологиями или участвуют в совместном производстве, Украина – наряду с другими производителями оборонной продукции, такими как Южная Корея и Турция, – стала ценной альтернативой,

– цитируют WSJ высокопоставленного чиновника из стран Персидского залива.

Дроновое производство улучшило для Киева не только внешнюю ситуацию. Украина производит тысячи дронов ежедневно и имеет преимущество перед россиянами в использовании БпЛА. Поэтому Силы обороны смогли компенсировать численное преимущество оккупантов и ситуация на линии фронта стабилизировалась.

The Wall Street Journal акцентировали: сама Украина и ее сторонники сейчас значительно увереннее, чем в прошлом году, когда Трамп выгнал Зеленского из Белого дома.

Политика Трампа в отношении России основывалась на идее неизбежной победы России. На самом деле элементом стратегической неожиданности – для Вашингтона и, в меньшей степени, для Европы – оказался уровень военного сопротивления Украины в сочетании с тем, как Украине удалось организоваться в промышленном плане, чтобы выдержать войну в течение длительного времени,

– сказал Томас Гомарт, директор Французского института международных отношений.

Дженнифер Кавана, директор по военному анализу в аналитическом центре Defense Priorities, пошла еще дальше. Она предположила, что Путин увидел слабость Америки на Ближнем Востоке и теперь "думает, стоит ли заключать соглашение с США, которые находятся в упадке".

Кстати, днях США заявили, что больше не будут участвовать в мирных переговорах между Украиной и Россией.