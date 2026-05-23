Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal. Журналісти наголосили, що війна на Близькому Сході дала Україні неочікуваний імпульс і стала справжнім рятівним колом.

Наскільки ефективно ЗСУ збивають "Шахеди"?

У статті сказано, що світ був змушений звернутися до України, щоб та допомогла збивати безпілотники. І наша країна допомогла, бо має великий досвід.

Зараз ми можемо збивати 97 відсотків "Шахедів". Особисто я був здивований, що хтось розпочав атаку на Іран, не шукаючи спочатку рішення проти "Шахедів" для себе або своїх регіональних союзників,

– висловився Олександр Камишін, колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України.

Дональд Трамп мимоволі допоміг нам іще в дечому: він розлютився, що європейські країни НАТО відмовилися воювати в Ірані, та вивів тисячі американських військових з Європи. Тому ЄС ще більше став убачати свій захист саме в Україні.

За словами заступниці міністра закордонних справ України Мар'яни Беци, Україну поступово починають сприймати не лише як отримувача допомоги чи споживача безпеки. Наша держава стає суб'єктом, який сприяє гарантуванню безпеки. І все завдяки революційним технологічним розробкам, які змінили хід війни.

Оскільки американські оборонні компанії стикаються з багаторічним відставанням у виробництві таких критично важливих товарів, як ракети-перехоплювачі, і традиційно неохоче діляться технологіями або беруть участь у спільному виробництві, Україна – поряд з іншими виробниками оборонної продукції, такими як Південна Корея та Туреччина, – стала цінною альтернативою,

– цитують WSJ високопоставленого чиновника з країн Перської затоки.

Дронове виробництво покращило для Києва не тільки зовнішню ситуацію. Україна виробляє тисячі дронів щодня і має перевагу перед росіянами у використанні БпЛА. Тож Сили оборони змогли компенсувати чисельну перевагу окупантів і ситуація на лінії фронту стабілізувалася.

The Wall Street Journal акцентували: сама Україна та її прихильники зараз значно впевненіші, аніж торік, коли Трамп вигнав Зеленського з Білого дому.

Політика Трампа щодо Росії ґрунтувалася на ідеї неминучої перемоги Росії. Насправді елементом стратегічної несподіванки – для Вашингтона і, меншою мірою, для Європи – виявився рівень військового опору України в поєднанні з тим, як Україні вдалося організуватися в промисловому плані, щоб витримати війну протягом тривалого часу,

– сказав Томас Гомарт, директор Французького інституту міжнародних відносин.

Дженніфер Кавана, директорка з військового аналізу в аналітичному центрі Defense Priorities, пішла ще далі. Вона припустила, що Путін побачив слабкість Америки на Близькому Сході та тепер "думає, чи варто укладати угоду зі США, які перебувають у занепаді".

До речі, днями США заявили, що більше не братимуть участь у мирних переговорах між Україною та Росією.