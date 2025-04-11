Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента.

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Новые санкционные шаги. Усиливаем давление на пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте,

– указал президент.

Заметим, что в вечернем обращении 10 апреля Владимир Зеленский сообщил о подготовке украинских санкций в том числе против пропагандистов войны, а также в отношении некоторых функционеров. Как указал президент, это известные всем украинцам фамилии, имели влияние.