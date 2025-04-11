Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента.

Дивіться також Хроніки "зради": як народні депутати маніпулюють темою мирних перемовин

Нові санкційні кроки. Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті,

– вказав президент.

Зауважимо, що у вечірньому зверненні 10 квітня Володимир Зеленський повідомив про підготовку українських санкцій у тому числі проти пропагандистів війни, а також щодо деяких функціонерів. Як вказав президент, це відомі всім українцям прізвища, мали вплив.