Украина выбирает 30 знаковых книг Нашей Независимости

В Украине начался масштабный онлайн-проект, посвященный выдающимся литературным произведениям и изданиям, увидевшим свет с 1991 по 2021 годы – "30 знаковых книг Нашей Независимости".

Украинский институт книги и Министерство культуры Украины призывают присоединиться к голосованию, чтобы вместе создать уникальный список изданий, которые повлияли на формирование и развитие страны и ее граждан.

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С 15 сентября по 15 октября на сайте проекта "З0 знаковых книг Нашей Независимости" среди длинного списка из 100 изданий, сформированного экспертами книгоиздательской отрасли, литературоведами, переводчиками, историками литературы, можно проголосовать за книгу, вызвавшую общественный резонанс, осветившую важные исторические события, вернувшую забытые персоналии, способствовавшую созданию национальной идентичности и становлению независимости нашего государства.

Выбирай 30 знаковых книг нашей Независимости: видео

Из изданий, которые будут представлять как художественную, так и научно-популярную литературу, по итогам полученным ими количества голосов сформируется финальный список из 30-ти книг. Результаты всеукраинского онлайн-голосования будут объявлены в конце октября.

Голосуйте здесь!

"30 знаковых книг Нашей Независимости" позволит собрать те истории, которые фактически и являются отражением нашей независимости. Это люди, события и переломные моменты, которые оказывали непосредственное влияние на борьбу за свободу и громко заявили об Украине миру. Наша литература сильная и самобытная. Как классическая, так и современная, с новыми формами и решениями, и с подражанием лучшим традициям гениев пера прошлого. Уверен, топ-30 книг, за которые проголосуют украинцы будет действительно исключительным,

– отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Длинный список ТОП-100 знаковых книг был сформирован еще летом. Над ним работал широкий круг консультантов, а также группа: литературоведов, менеджеров литературных проектов, писателей, переводчиков.

Этим проектом мы стремимся напомнить о выдающихся книгах и о важности чтения как составляющей нации. За тридцать лет Независимости украинское книгоиздание из дела пассионариев превратилось во вполне самостоятельную отрасль. Наш проект – это и возможность напомнить о тех, кто делал украинскую книгу видимой и самостоятельной, качественной и по-настоящему важной. Надеемся, что можно более широкая аудитория украинцев присоединится к голосованию, чтобы вместе мы выбрали знаковые книги и оживили выдающиеся культурные достижения времен Независимости,

– рассказала директор Украинского института книги Александра Коваль.

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Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины, Национальной библиотеки имени Ярослава Мудрого, Украинской библиотечной ассоциации, BookForum, Украинской ассоциации книгоиздателей и распространителей.