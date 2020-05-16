Украина выполнила все условия для полной программы сотрудничества с МВФ, – Ермак

Андрей Ермак заявил, что Украина выполнила все обязательства, возложенные на нее Международным валютным фондом для дальнейшего сотрудничества.

Украина выполнила все условия сотрудничества с МВФ

Более того, Украина выполнила условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества. Об этом руководитель Офиса Президента сказал во время встречи с послами G7 и главой Представительства Европейского Союза в Украине, передает пресс-служба президента.

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Он поблагодарил дипломатических представителей G7 и ЕС за содействие и поддержку, которые чувствовала украинская власть во время работы над законом о банках.

Наконец Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ,

– отметил Ермак.

Заметим, что МВФ обещал перечислить деньги Украине после того, как мы выполним два требования: примем закон о рынке земли и банковский закон. Сейчас оба закона приняли.

Тем временем, 15 мая в ОП заявили, что Украина ожидает получить первый транш от Международного валютного фонда по новой программе в течение 1 – 2 недель. Общий объем программы все еще обсуждается.

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Сотрудничество Украины с МВФ

МВФ и Украина обсуждают другую программу финансирования из-за кризисной ситуации. Программа EFF изначально предполагала 5,5 миллиарда долларов кредита.

Затем говорилось о 8 миллиардах в течение трех лет, 5 из которых Украина получила бы до конца 2021 года.

Программа standby, которую обсуждают сейчас, предполагает 5 миллиардов долларов на 18 месяцев. То есть сумма, которую получит Украина в течение следующих 1,5 года не меняется. Однако общая сумма существенно меньшая.

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