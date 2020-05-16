Україна виконала всі умови для повної програми співпраці з МВФ, – Єрмак

Андрій Єрмак заявив, що Україна виконала всі зобов'язання, покладені на неї Міжнародним валютним фондом для подальшої співпраці.

Україна виконала всі умови співпраці з МВФ

Ба більше, Україна виконала умови для повної, а не скороченої програми співпраці. Про це керівник Офісу Президента сказав під час зустрічі з послами G7 та головою Представництва Європейського Союзу в Україні, передає пресслужба президента.

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Він подякував дипломатичним представникам G7 та ЄС за сприяння й підтримку, які відчувала українська влада під час роботи над законом про банки.

Нарешті Верховна Рада ухвалила в цілому закон про банківську діяльність. І сьогодні ми говоримо про те, що Україна повністю виконала всі умови, необхідні для укладення нової програми з МВФ,

– наголосив Єрмак.

Зауважимо, що МВФ обіцяв перерахувати гроші Україні після того, як ми виконаємо дві вимоги: ухвалимо закон про ринок землі та банківський закон. Наразі обидва закони ухвалили.

Тим часом, 15 травня в ОП заявили, що Україна очікує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою програмою протягом 1 – 2 тижнів. Загальний обсяг програми все ще обговорюється.

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Співпраця України з МВФ

МВФ та Україна обговорюють іншу програму фінансування через кризову ситуацію. Програма EFF спочатку передбачала 5,5 мільярда доларів кредиту.

Потім мовилося про 8 мільярдів протягом трьох років, 5 з яких Україна отримала б до кінця 2021.

Програма standby, яку обговорюють зараз, передбачає 5 мільярдів доларів на 18 місяців. Тобто суму, яку отримає Україна впродовж наступних 1,5 роки не змінюється. Проте загальна сума суттєво менша.

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