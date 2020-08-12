Кабинет Министров Украины решил вывести Украину из двух соглашений в рамках Содружества независимых государств: о культурном сотрудничестве и о подготовке пограничных войск.

Такие решения Кабмин принял во время заседания 12 августа, сообщает 24 канал. Обратите внимание Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Что нужно знать об этих соглашениях Украина прекращает культурное сотрудничество с Россией. Как отмечается в пояснительной записке, сотрудничество с другими странами СНГ будет индивидуальным.

Соглашение о подготовке войск было заключено с целью содействия в сотрудничестве пограничных войск в подготовке, переподготовке, повышении квалификации офицерских кадров и младших специалистов для пограничных войск. Однако его так и не реализовали. Украина приняла участие в процессах исключительно как наблюдатель и не имела никакого отношения к вопросам разработки, принятия и реализации решений этого органа. Учитывая вышеупомянутое и вооруженную агрессию Российской Федерации, которая является стороной соглашения, Украине целесообразно выйти из соглашения,

– говорится в записке. Что нужно знать об СНГ Содружество Независимых Государств основали после распада СССР в 1991 году в Беларуси. В его основу положено тесное политическое и экономическое сотрудничество постсоветских стран.

12 из 15 бывших республик СССР в течение 1991 – 1993 годов входили в СНГ (проигнорировали страны Балтии.).

Начало конца СНГ приходится на эпоху "правления" в России Владимира Путина. Из содружества вышли Туркменистан, Грузия, и, наконец, Украина.

19 мая 2018 Петр Порошенко подписал Указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в уставных органах СНГ.