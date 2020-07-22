Кабинет иинистров утвердил создание нового ведомства – Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его возглавит недавно избранный вице-премьер-министр Олег Уруский.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, вопрос о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности назрел давно. Об этом он сказал во время заседания правительства, сообщает 24 канал.

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Шмыгаль добавил, что работа в этом направлении не ограничится одним новосозданным Министерством.

Важно расставить правильные приоритеты – это должны быть новые подходы к развитию промышленности. Приоритет – высокотехнологичные оборонные отрасли, которые имеют значительный потенциал в Украине,

– отметил премьер.

Как отметил Уруский, цель принятия акта – создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование государственной промышленной политики в стратегических отраслях.

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Заметим, что Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром по вопросам оборонно-промышленного комплекса. За это решение проголосовали 250 нардепов.