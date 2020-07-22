Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
Кабинет иинистров утвердил создание нового ведомства – Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его возглавит недавно избранный вице-премьер-министр Олег Уруский.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, вопрос о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности назрел давно. Об этом он сказал во время заседания правительства, сообщает 24 канал.
Важно Биография Олега Уруского: что известно о новом вице-премьере по промышленной политике
Шмыгаль добавил, что работа в этом направлении не ограничится одним новосозданным Министерством.
Важно расставить правильные приоритеты – это должны быть новые подходы к развитию промышленности. Приоритет – высокотехнологичные оборонные отрасли, которые имеют значительный потенциал в Украине,
– отметил премьер.
Как отметил Уруский, цель принятия акта – создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование государственной промышленной политики в стратегических отраслях.
Интересно Верховная Рада не разрешила правительству назначать главу Фонда соцстрахования
Заметим, что Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром по вопросам оборонно-промышленного комплекса. За это решение проголосовали 250 нардепов.