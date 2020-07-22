Кабінет Міністрів затвердив створення нового відомства – Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Його очолить нещодавно обраний віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, питання про створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості назріло давно. Про це він сказав під час засідання уряду, повідомляє 24 канал.

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Шмигаль додав, що робота в цьому напрямку не обмежиться одним новоствореним міністерством.

Важливо сьогодні розставити правильні пріоритети – це повинні бути нові підходи до розвитку промисловості. Пріоритет – оборонні високотехнологічні галузі, які мають значний потенціал в Україні,

– зазначив прем'єр.

Як зауважив Уруський, мета ухвалення акта є створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування державної промислової політики у стратегічних галузях.

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Зауважимо, що Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром з питань оборонно-промислового комплексу. За це рішення проголосували 250 нардепів.