Україна вийшла ще з двох угод з СНД: деталі
Кабмін вирішив вивести Україну з двох угод в межах Співдружності незалежних держав: про культурну співпрацю та про підготовку прикордонних військ.
Такі рішення Кабінет міністрів України прийняв під час засідання 12 серпня, повідомляє 24 канал.
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Що треба знати про ці угоди
- Україна припиняє культурне співробітництво з Росією. Як зазначається у пояснювальній записці, співпраця з іншими країнами СНД буде індивідуальна.
- Угоду про підготовку військ уклали з метою сприяння у співробітниці прикордонних військ у підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації офіцерських кадрів і молодших фахівців для прикордонних військ. Однак її так і не реалізували. Україна взяла участь у процесах виключно як спостерігач і не мала жодного стосунку до питань розробки, прийняття та реалізації рішень цього органу.
Ураховуючи вищезазначене та збройну агресію Російської Федерації, яка є стороною угоди, Україні доцільно вийти з угоди,
– мовиться в записці.
Що потрібно знати про СНД
- Співдружність Незалежних Держав заснували після розпаду СРСР 1991 року у Білорусі. В її основу покладено тісну політичну та економічну співпрацю пострадянських країн.
- 12 із 15 колишніх республік СРСР протягом 1991 – 1993 років увійшли до СНД (проігнорували країни Балтії).
- Початок кінця СНД припадає на епоху "правління" у Росії Володимира Путіна. Зі співдружності вийшли Туркменістан, Грузія, і, зрештою, Україна.
- 19 травня 2018 Петро Порошенко підписав Указ, яким увів у дію рішення РНБО про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД.