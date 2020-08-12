Кабмін вирішив вивести Україну з двох угод в межах Співдружності незалежних держав: про культурну співпрацю та про підготовку прикордонних військ.

Такі рішення Кабінет міністрів України прийняв під час засідання 12 серпня, повідомляє 24 канал. Зверніть увагу Кабмін створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості Що треба знати про ці угоди Україна припиняє культурне співробітництво з Росією. Як зазначається у пояснювальній записці, співпраця з іншими країнами СНД буде індивідуальна.

Угоду про підготовку військ уклали з метою сприяння у співробітниці прикордонних військ у підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації офіцерських кадрів і молодших фахівців для прикордонних військ. Однак її так і не реалізували. Україна взяла участь у процесах виключно як спостерігач і не мала жодного стосунку до питань розробки, прийняття та реалізації рішень цього органу. Ураховуючи вищезазначене та збройну агресію Російської Федерації, яка є стороною угоди, Україні доцільно вийти з угоди,

– мовиться в записці. Що потрібно знати про СНД Співдружність Незалежних Держав заснували після розпаду СРСР 1991 року у Білорусі. В її основу покладено тісну політичну та економічну співпрацю пострадянських країн.

12 із 15 колишніх республік СРСР протягом 1991 – 1993 років увійшли до СНД (проігнорували країни Балтії).

Початок кінця СНД припадає на епоху "правління" у Росії Володимира Путіна. Зі співдружності вийшли Туркменістан, Грузія, і, зрештою, Україна.

19 травня 2018 Петро Порошенко підписав Указ, яким увів у дію рішення РНБО про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД.