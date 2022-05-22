Кроме того, речь идет о денонсации соглашения с российским правительством в налоговой сфере. Подробности раскрыла пресс-служба "Слуги народа".

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Украина выходит из соглашений, которые когда-то подписала в рамках СНГ:

о совместной борьбе с незаконной миграцией;

о совместном аграрном рынке;

"увековечение памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов".

Александр Мережко – глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – заявил, что среди соглашений некоторые – давно устаревшие. По словам Мережко, они практически не работают. К примеру, соглашение об аграрном рынке не применяют еще с 2012 года.

Еще в 2018 году СНБО принял решение о выходе нашего государства из отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Анализ договоров и соглашений продолжается, и есть предложения правительства и президента признать целесообразным прекратить действие ряда из них,

– подчеркнул Мережко.

Он также пояснил, что в отношении незаконной миграции заключаются двусторонние соглашения с другими государствами.

Мережко подчеркнул, что, денонсировав соглашение между правительствами Украины и России, россиян лишили возможность получать необоснованные налоговые льготы.

Рада продолжила действие военного положения

Верховная Рада 22 мая также проголосовала за продление действия военного положения в Украине до 23 августа. "За" –320 народных избранников. Кроме того, нардепы продлили срок общей мобилизации (также до 23 августа).

Законопроекты в Раду внес президент Владимир Зеленский.

В "Слуге народа" объяснили, что нет никаких гарантий окончания боевых действий в ближайшие 30 дней. Тем более, что контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Если же боевые действия закончатся до 23 августа, военное положение будет отменено досрочно.

Военное положение на территории Украины было введено еще утром 24 февраля. Тогда Россия начала полномасштабное наступление. В марте и апреле военное положение продолжали. Каждый раз – на 30 дней.

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