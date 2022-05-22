Кроме того, речь идет о денонсации соглашения с российским правительством в налоговой сфере. Подробности раскрыла пресс-служба "Слуги народа".
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Украина выходит из соглашений, которые когда-то подписала в рамках СНГ:
- о совместной борьбе с незаконной миграцией;
- о совместном аграрном рынке;
- "увековечение памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов".
Александр Мережко – глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – заявил, что среди соглашений некоторые – давно устаревшие. По словам Мережко, они практически не работают. К примеру, соглашение об аграрном рынке не применяют еще с 2012 года.
Еще в 2018 году СНБО принял решение о выходе нашего государства из отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Анализ договоров и соглашений продолжается, и есть предложения правительства и президента признать целесообразным прекратить действие ряда из них,
– подчеркнул Мережко.
Он также пояснил, что в отношении незаконной миграции заключаются двусторонние соглашения с другими государствами.
Мережко подчеркнул, что, денонсировав соглашение между правительствами Украины и России, россиян лишили возможность получать необоснованные налоговые льготы.
Рада продолжила действие военного положения
- Верховная Рада 22 мая также проголосовала за продление действия военного положения в Украине до 23 августа. "За" –320 народных избранников. Кроме того, нардепы продлили срок общей мобилизации (также до 23 августа).
- Законопроекты в Раду внес президент Владимир Зеленский.
- В "Слуге народа" объяснили, что нет никаких гарантий окончания боевых действий в ближайшие 30 дней. Тем более, что контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Если же боевые действия закончатся до 23 августа, военное положение будет отменено досрочно.
- Военное положение на территории Украины было введено еще утром 24 февраля. Тогда Россия начала полномасштабное наступление. В марте и апреле военное положение продолжали. Каждый раз – на 30 дней.
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