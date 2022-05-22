Окрім того, мовиться про денонсацію угоди з російським урядом у податковій сфері. Деталі розкрила пресслужба "Слуги народу".

Зауважте Зеленський анонсував внесення до Ради законопроєкту про особливий правовий статус поляків

Україна виходить з угод, які колись підписали у межах СНД:

про спільну боротьбу з незаконною міграцією;

спільний аграрний ринок;

"увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років".

Олександр Мережко – голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва – заявив, що серед угод деякі – давно застарілі. За словами Мережка, вони практично не працюють. Наприклад, угоду про аграрний ринок не застосовують ще з 2012 року.

Ще у 2018 році РНБО ухвалила рішення про вихід нашої держави з окремих міжнародних договорів, які уклали у рамках СНД. Аналіз договорів та угод триває, і є пропозиції уряду та президента визнати за доцільне припинити дію низки з них,

– наголосив Мережко.

Він також пояснив, що стосовно незаконної міграції укладають двосторонні угоди з іншими державами.

Мережко наголосив, що, денонсувавши угоду між урядами України та Росії, росіян позбавили можливість отримувати необґрунтовані податкові пільги.

Рада продовжила дію воєнного стану

Верховна Рада 22 травня також проголосувала за продовження дії воєнного стану в Україні до 23 серпня. "За" –320 народних обранців. Окрім того, нардепи продовжили термін загальної мобілізації (також до 23 серпня).

Законопроєкти до Ради вніс президент Володимир Зеленський.

У "Слузі народу" пояснили, що немає жодних гарантій закінчення бойових дій упродовж найближчих 30 днів. Тим більше, що контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Якщо ж бойові дії закінчаться до 23 серпня, воєнний стан скасують достроково.

Воєнний стан на території України запровадили ще вранці 24 лютого. Тоді Росія розпочала повномасштабний наступ. У березні та квітні воєнний стан продовжували. Щоразу – на 30 днів.

Важливо – Дуда приїхав в Україну: у Раді зустріли з оплесками: дивіться відео