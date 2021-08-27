Украина выступает за усиление присутствия в Черноморье сил НАТО, – Зеленский
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский заявил, что Украина выступает за усиление присутствия сил НАТО в Черном море. Это необходимо для безопасности в регионе.
Президент заверил, что комплексное развитие невозможно без достаточного уровня безопасности и стабильности в регионе. Об этом он заявил во время визита в Молдову 27 августа.
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Зеленский выступил за усиление присутствия НАТО в Черноморье
Президент рассказал, что из-за активной милитаризации Крыма под угрозой оказалось морское судоходство и торговля в регионе. Президент заверил, что "должны совместно решать современные вызовы".
С этой целью Украина выступила с инициативой усилить взаимодействие по линии Военно-морских сил причерноморских государств. Зеленский предложил коллегам из Румынии и Молдовы присоединиться к инициативе.
Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств НАТО, расширение программ совместных учений и тренировок,
– заверил президент.
Президент заверил, что эти вопросы являются важными шагами для безопасности и процветания региона Черного моря.
Он призвал страны объединять усилия как дружественные соседи, имеющие общее прошлое, и как партнеры, которые одинаково видят будущее.
Коротко о последних заявлениях Зеленского
- Во время визита в Молдову президент и премьер приняли участие в военном параде. Президент заявил, что независимость обеих наших стран – это результат усилий многих поколений.
- Накануне Владимир Зеленский пообещал аудит квартирных очередей и доступные кредиты на жилье для медиков и педагогов.
- Кроме того, президент сообщил, что в Украине происходит очищение правоохранительной системы. Глава государства заверил, что этот процесс приблизился к "классному результату".