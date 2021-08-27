Украина выступает за усиление присутствия в Черноморье сил НАТО, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина выступает за усиление присутствия сил НАТО в Черном море. Это необходимо для безопасности в регионе.

Президент заверил, что комплексное развитие невозможно без достаточного уровня безопасности и стабильности в регионе. Об этом он заявил во время визита в Молдову 27 августа.

К теме Зеленский наконец прибыл в Молдову: добирался с приключениями

Зеленский выступил за усиление присутствия НАТО в Черноморье

Президент рассказал, что из-за активной милитаризации Крыма под угрозой оказалось морское судоходство и торговля в регионе. Президент заверил, что "должны совместно решать современные вызовы".

С этой целью Украина выступила с инициативой усилить взаимодействие по линии Военно-морских сил причерноморских государств. Зеленский предложил коллегам из Румынии и Молдовы присоединиться к инициативе.

Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств НАТО, расширение программ совместных учений и тренировок,

– заверил президент.

Президент заверил, что эти вопросы являются важными шагами для безопасности и процветания региона Черного моря.

Он призвал страны объединять усилия как дружественные соседи, имеющие общее прошлое, и как партнеры, которые одинаково видят будущее.

Коротко о последних заявлениях Зеленского