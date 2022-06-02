Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что у Украины есть герои-военные и города-герои. Через 100 дней можно сказать: мы – страна-герой.

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У нас есть герои-военнослужащие, есть города-герои, теперь через 100 дней мы можем сказать, что мы страна-герой. Мы за эти 100 дней пережили ужасы, которых Европа не знала уже давно.

– заявила Маляр.

Она добавила, что за эти 100 дней мир увидел, что Россия не монстр, а обычное средневековое племя.

Страна-оккупантка имеет современные гиперзвуковые ракеты. Однако их солдаты мародерят даже унитазы. У России есть балет и Пушкин. Однако их культура – не более чем убийства и изнасилования.

Страна-оккупантка говорит о геополитике. Однако телами русских кафиров была устлана земля Киевской и Черниговской областей.

Маляр отметила, что украинцы от Львова до Харькова (на самом деле – от Вашингтона до Токио со всех уголков мира) помогают защищать Украину.

"За 100 дней мы прошли путь к нациообразованию больше чем за последние сотни лет", – добавила заместитель министра обороны.

В то же время, дня завершения войны пока не знают. Так что не смогут завтра зачеркнуть, как в дембельском календаре, еще один день до дня демобилизации. Маляр отметила, что именно поэтому 99, 100, 101 день – это только военный календарь.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что за эти дни в очередной раз стало ясно – цель России – разрушение украинской государственности. Страна-оккупантка готовится к ведению продолжительной войны.

Маляр о ситуации на фронте

Маляр 1 июня рассказала, что ситуация на фронте очень сложная. Продолжаются ожесточенные бои. Украинские герои оказывают мощное сопротивление. Армия неприятеля преобладает по количеству личного состава, вооружения и военной техники. Однако защитники и защитницы Украины очень сильно уничтожают захватчиков .

Оккупанты проигрывают в уличных боях. Потому они стараются не заходить и не начинать бои ночью. В то же время это уже произошло в Северодонецке.

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